Cascine il presidio fisso della polizia municipale durerà un anno

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayÈ partito oggi eunilalle: cinque pattuglie in tutto, due per turno che ‘sorveglier’ le fermatetramvia, piazzale Vittorio Veneto e il giardinoCatena. “È un