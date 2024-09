Caro libri Azione studentesca | Stabilire soglie massime di spesa e aprire tavolo con ministero

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di lunedì 23 settembre 2024) BRINDISI - Nuovo inizio scolastico, vecchi problemi. Anche quest'anno gli studenti e quindi i genitori sono costretti a spendere centinaia di euro per l’acquisto del materiale scolastico e deinuovi, non potendo contare su un valido mercato dell’usato per via delle continue ristampe.Â