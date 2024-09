Caro Friedman meglio ballerino che ballista

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 23 settembre 2024)Alan, ti scrivo per farti i complimenti: ho visto che ce l’hai fatta, sei entrato nel cast di Ballando con le stelle. Finalmente un ruolo adeguato a te. Come esperto di economia non sei mai stato un granché, come esperto di geopolitica neppure. Ma sono sicuro che su samba e rumba sarai davvero un fenomeno.