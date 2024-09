Calendario 1^ giornata Superlega 2024 2025 volley | programma orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ildella primadi2023/dimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviata la Final Four di Supercoppa, vinta da Perugia, si alza il sipario anche sul campionato. Si inizia sabato 28 settembre con l’anticipo tra Civitanova e Padova, mentre domenica andranno in scena tutte le altre sfide. Perugia ospita Verona, Piacenza incontra Modena e Trento fa visita a Cisterna. Milano poi scende sul campo di Taranto, mentre Grottazzolina inizia la sua avventura nella massima serie sfidando Monza. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.