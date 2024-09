Calcio | Derby della solidarietà Genoa e Samp insieme per il Gaslini

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mercoledì torna la stracittadina in occasioneCoppa Italia GENOVA -doriaal sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci per lanciare un messaggio in vista deldi Coppa Italia in programma mercoledì al Ferraris. Sono giorni di preoccupazione in città per il timore di sco