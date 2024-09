Calcio A5 è nata una nuova squadra femminile targata Val Gallico Calcio

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) In città èunaunadia 5 per la stagione 2024/2025. L'annuncio arriva dall'Asd Val.Unapagina per la neosocietà gallicese che disputerà il campionato regionale di Serie C. Il responsabile del settoresarà Vittorio