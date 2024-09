Cagliari 40enne accoltellato | è in gravi condizioni Ipotesi lite con figlio minorenne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un uomo di 40 anni, che presentava ferite da arma da taglio, è stato soccorso in serata a Siliqua (Sud Sardegna) e trasportato in elicottero in ospedale a, al Brotzu, dove è ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ad accoltellare il quarantenne, già noto alle forze dell'ordine, potrebbe essere stato il, probabilmente nel corso di una. Sono in corso le indagini per accertare l’accaduto.