Borsa | Milano in calo -037% Tim controcorrente

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le Borse europee hanno un inizio di settimana indeciso mentre Piazza Affari scivola e ormai sembra impostata al ribasso (Ftse Mib -0,37%), appesantita dalle banche e dai titoli del lusso. Cucinelli è la peggiore del listino (-2,3%), ma pesano anche Unicredit (-1,78%) e Intesa Sanpaolo (-1,4%). Si muove in controtendenza Tim (+0,58%) sulle attese per una nuova offerta del Tesoro e del fondo Asterion per Sparkle che potrebbe arrivare entro il cda del gruppo convocato per il 26 settembre.