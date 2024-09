Borgo Vecchio degrado in piazza della Pace | Dove sono i nuovi assunti alla Rap?

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ci troviamo a, alilregna sovrano. Questele condizioni in cui versano oggi i marciapiedi: siamo costretti a camminare o spostare con i piedi la spazzatura, come ben vendete nel video.Da anni non si vede uno spazzino da anni: