Baronissi Petta | Bene la partenza di Unisa Night il nuovo servizio di trasporto notturno per i giovani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiA partire dal 4 ottobre torna e si stabilizza per tutto l’anno “”, ildipensato per gli studenti universitari fuori sede e idei Comuni della Valle dell’Irno e della Città di Salerno. Un’iniziativa promossa dalla Regione Campania e realizzata in collaborazione con BusItalia e Università di Salerno, che consentirà aidi spostarsi verso il centro di Salerno durante i weekend e di fare ritorno in sicurezza anche a notte fonda. L’orario del, attivo di venerdì, sabato e domenica, sarà dalle 20:30 alle 03:00. La tratta coprirà i Comuni di Mercato San Severino, Fisciano,, Pellezzano e Salerno, con fermate strategiche sia nel centro cittadino sia nella zona orientale.