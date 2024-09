Baricco e Jovanotti narratori e celebrità di qtempi meno impazziti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 23 settembre 2024) In attesa di capire chi dei due rappresenti il più cieco amore e chi la più stupida pazienza, la netta differenza tra Alessandroe Lorenzo Cherubini mi diventa evidente al terzo paragrafo del “Gorgo”, quello in cui, spiega, Fenoglio usa per una di due volte nel racconto il tempo presente. È la mattina di domenica, la scuola Holden fa trent’anni,tiene una lezione leggendo appunto “Il gorgo”.