Avellino multato dal Giudice Sportivo Russo fermato per due partite

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) L'affronterà la Turris martedì 24 settembre allo stadio Liguori, la partita sarà valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Raffaele Biancolino, che ha ereditato la guida tecnica della prima squadra dopo l'esonero di Michele Pazienza, non potrà contare su Raffaele. Il