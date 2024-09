Auto | Urso ‘revisione green deal Ue va anticipata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - “Nel settore dell'motive si avverte di più la necessità di una revisione per quanto riguarda il percorso del”. Così il ministro delle Imprese e il Made in Italy Adolfooggi al tavolo con Confindustria e sindacati sulla politica industriale europea, ricordando di avere “a Cernobbio avanzato una proposta in merito partendo da una considerazione molto semplice: c'è una crisi evidente in atto in Europa, con il crollo del mercato elettrico, con le difficoltà che incontrano tutte le multinazionali europee, che ci obbliga a prendere delle decisioni”. “Possiamo aspettare altri due anni per eventualmente esercitare la clausola di revisione e magari modificare percorso obiettivi e modalità nel settore delle? - continua- Anticipiamo quella clausola di revisione a inizio 2025 e diamo certezze a imprese e consumatori.