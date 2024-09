Aumentare i click day ma senza cambiare la Bossi-Fini | ecco la ricetta del governo per i lavoratori stranieri

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 settembre 2024) Incontrando a palazzo Chigi sindacati e imprese, il sottosegretario Mantovano ha illustrato il prossimo intervento sul decreto flussi. Ilvuoleil numero diday e le quote d'ingresso per iextracomunitari e combattere le frodi emerse nel mercato dei visti. Ma per la Cgil risolvere i problemi è impossibile,una revisione complessiva della legge sull'immigrazione.