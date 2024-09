Attacco israeliano in Libano | colpiti 300 obiettivi militari oltre 180 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Massicciolanciato da Israele sul. Stando a quanto riportato da alcune fonti della Difesa, sono stati300di Hezbollah. Il portavoce delle Idf Hagari non ha escluso un'operazione di terra. A una domanda in merito ha detto: "Faremo tutto il necessario per far tornare i residenti evacuati del Nord di Israele alle loro case in sicurezza". Secondo un rapporto di Kan, Israele sta verificando se il leader di Hamas Yahya Sinwar sia stato ucciso o meno nei recenti attacchi dell'Idf a Gaza. Il bilancio dell'operazione, nel frattempo, si è fatto col passare delle ore molto pesante: 182e più di 700 feriti secondo quanto riportato dal ministero della Sanità libanese.