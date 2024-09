Atalanta-Como rinviata a martedì per impraticabilità campo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) BERGAMO (ITALPRESS) –, gara valida per la quinta giornata di Serie A, che era in programma questa sera alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, è stataa domani, sempre con fischio di inizio alle 20.45. La partita è stata dapprima posticipata, a causa delle forti piogge che hanno colpito la città lombarda nelle fasi antecedenti al match, e poi“a causa dell’del terreno di gioco”. Dopo i primi due sopralluoghi il direttore di gara Tremolada, che aveva fatto i controlli del caso assieme ai due capitani, Marten De Roon e Patrick Cutrone, ha deciso dapprima di posticipare il calcio d’inizio di un’ora (alle 21.45). Poi, a causa il peggioramento delle condizioni meteo e di quelle deldi Bergamo, sono stati effettuati altri due sopralluoghi, nei quali il pallone non rimbalzava correttamente sul manto erboso.