Atalanta-Como oggi in tv | canale orario e diretta Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il programma e come vedere in tv, partita valida per la quinta giornata della. Dopo l’ottimo pari meritato contro l’Arsenal in Champions League, la squadra di Gasperini scende in campo in campionato contro unche ha dato segnali positivi nella sfida contro il Bologna in casa. Certo, la rimonta subita nel finale non avrà fatto dormire Fabregas per un paio di giorni, ma si sono viste cose buone nella prima metà di gara., però, l’impegno è di quelli davvero complicati. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di lunedì 23 settembre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e in tv tramite ilZona Dazn.in tv:SportFace.