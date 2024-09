Arriva a Villa Sofia con 8 coltellate tra petto e addome | grave un giovane aggredito alla Vucciria

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) E'to all'ospedalecon ben 8sferrate tra ile l', intorno alle 3 nella notte tra venerdì e sabato scorso (21 settembre), in seguito a un'aggressione che, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe avvenuta poco prima in via Pannieri, nel