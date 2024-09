Antonella Lopez uccisa a Molfetta per errore durante sparatoria arrestato a Bari presunto killer 21enne con precedenti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) È statoildi, la 19enneuna rissa in discoteca: si tratta di unbarese che puntava all'amico della giovane, Eugenio Palermiti, rimasto ferito insieme ad altre persone in condizioni non gravi. Il fermato ha già dei