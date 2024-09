Andrea Beretta e l’ambulante picchiato all’esterno di San Siro | Aggressione non per ragioni discriminatorie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 settembre 2024 – L'“non è sorta per”, ma “per l'attività” che la vittima “stava svolgendo”, ossia vendeva “biglietti falsi”, a detta dell'imputato, o forse, stando ad alcuni testimoni, gadget come “cartoline e braccialetti”. Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della condanna per, s torico leader della curva nord interista, ora in carcere per l'omicidio di Antonio Bellocco avvenuto a Cernusco sul Naviglio il 4 settembre scorso. Condanna arrivata nel processo sul pestaggio ai danni di un ambulante davanti allo stadio Meazza, prima della partita di Champions League Inter-Liverpool del febbraio 2022. Lo scorso 19 giugno, la giudice della nona penale Mariolina Panasiti aveva condannato, 49 anni, difeso dall'avvocato Mirko Perlino, ad un anno, ma con la pena convertita in una multa da 3.650 euro.