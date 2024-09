‘Amici di Mares’ passaggio generazionale per la storica enoteca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ha aperto le porte venerdì il nuovo Amici di Mares,e champagneria. Lo storico locale, accanto al teatro De Micheli, è gestito ora dal ventenne Filippo Ferrari, insieme al papà Riccardo, originari di Copparo: i nonni negli anni ‘70/’80 gestivano in paese una macelleria in via Garibaldi. Dietro al bancone Laura Pontecchiani e Valentina Mattioli. Il locale è stato rilevato da Andrea e Marco Fabbri, il cui padre ha fondato l’attività: Enrico Fabbri, da tutti conosciuto come Mares, dopo 22 anni in Berco, ha iniziato nel maggio del 1965 questa avventura, a cui è garantita continuità. "Una bella staffetta, anche, che garantisce la prosecuzione di un’avventura lunga quasi sessant’anni – ha affermato il sindaco Fabrizio Pagnoni –.