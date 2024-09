Amb Lucas | Presidenti a Marzabotto per proseguire la Cultura Memoria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (askanews) – “Questa visita aè una buona occasione per ricordare che bisogna portare ancora avanti la nostradella”: lo ha affermato ad askanews l’Ambasciatore della Repubblica federale tedesca in Italia, Hans-Dieter, in merito alla visita congiunta il 29 settembre deidi Italia e Germania, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, aa 80 anni dall’eccidio nazista. “Dieci anni fa – ricorda– gli allora ministri degli Esteri Federica Mogherini e Frank-Walter Steinmeier andarono a Civitella, teatro di un’altra strage nazista. L’allora presidente tedesco, Joachim Gauck, andó a Sant’Anna di Stazzema. Ció dimostra che questadella(“Erinnerungskultur”, in tedesco) è molto significativa per le relazioni italo-tedesche. E questa visita dei capi di Stato aè molto importante”.