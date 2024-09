Allianz Milano pronta a ripartire Fusaro Non ci nascondiamo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Presentato il roster a disposizione di coach Piazza per la prossima stagione- È stata presentato oggi il roster per la stagione 2024-25 dell'in vista dell'inizio della Superlega maschile di pallavolo. Lo scorso anno il terzo posto in campionato e per la prima volta la qualific