Alla guida da ubriaco multa e patente ritirata

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non mancano le sanzioni quando i carabinieri effettuano controlli straordinari lungo le strade messinesi. Tanti i comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità . Nel bilancio dell'attività dei militari nell'ultimo weekend c'è spazio anche per l'uomo che si è messo