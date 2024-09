Agri Banking

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il ciclo ’La Banca come Acceleratore nell’Innovazione e Sostenibilità del Comparto Agroalimentare’ si propone di esplorare il ruolo cruciale delle istituzioni bancarie nel favorire l’innovazione e la sostenibilità in un settore così importante. Attraverso una serie di incontri strategici in diverse regioni italiane, il ciclo mira a promuovere il dialogo costruttivo tra le banche, le imprese agroalimentari e gli attori del territorio, per identificare soluzioni efficaci e sostenibili per affrontare le sfide attuali e future del comparto.