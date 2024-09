AFFARI TUOI CONSACRA STEFANO DE MARTINO | QUANDO IL TALENTO BATTE IL FANGO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 23 settembre 2024)Deè su Rai1 solo perché bello, conduceperché imposto da Arianna Meloni, ha fatto il salto di qualità perché spinto da potenti conduttori. Quante ne abbiamo lette? Gli stessi che magari invocano novità e cambiamenti, necessari per mantenere viva la tv generalista, sembrano dare di mattoqualcuno emerge e unisce ilalla bellezza e giovinezza. Formatosi all’apprezzata scuola di Amici di Maria De Filippi,è ben presto diventato conduttore su Rai2 in un format rodato come “Stasera tutto è possibile” e nel late show “Bar Stella”. In quest’ultimo in particolare ha dimostrato di avere le doti giuste per essere uno dei futuri big della tv. Ha studiato molto e la sua passione, più volte rimarcata, per la tv del passato lo ha aiutato.