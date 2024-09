Acquazzone su Bergamo impossibile giocare | rinviato il posticipo di Serie A Atalanta-Como – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024)è stata rinviata a domani sera a causa dell’abbattutosi nelle scorse ore su. La Dea avrebbe dovuto ospitare la sfida contro la squadra di Cesc Fàbregas valida per la quinta giornata diA. La pioggia però ha reso impraticabile il campo. L’avvio della partita è statouna prima volta all’orario previsto, le 20:45. Mezz’ora dopo la squadra arbitrale guidata dal fischietto Paride Tremolada ha eseguito un nuovo sopralluogo sul prato verde. A quel punto la pioggia era sembrata in diminuzione, e s’era deciso di tentare la fortuna: sì al match, con inizio fissato alle 21.45. Ma l’ulteriore mezz’ora di tempo l’ha data infine vinta al maltempo. La pioggia è aumentata ancora, e l’arbitro non ha potuto che prenderne atto. Campo impraticabile e partita rinviata a domani sera alle 20.45.