Abuso d’ufficio | Delmastro ‘fallimento eclatante non torni più nel Codice penale’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Siracusa, 23 set. (Adnkronos) – “L’arsenale militare, oserei dire, del nostro ordinamento penale nei confronti di tutti i fatti corruttivi e concussivi che investono nella pubblica amministrazione è già talmente alto e il fallimentodell’è talmente solare ed evidente, che io penso che questa norma non dovesse più trovare ingresso nelpenale italiano; perché è giusto che qualunque amministratore sappia se il suo comportamento è o non è reato mentre lo commetto prima di commetterlo non dopo a seconda delle sensibilità. Perché non è un Paese civile quello che ragiona con reati talmente elastici?. Lo ha detto il sottosegretario Andreaa margine dei lavori dell?Expo Divinazione nell?ambito del G7 agricoltura sull?abolizione dell?d?ufficio.