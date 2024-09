A Taranto la Notte Bianca degli Ipogei di sabato 28 settembre

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dieci, diversi,. Aperti in contemporanea e in via del tutto straordinaria.28, dalle 19 a mezza, torna a grandissima richiesta La, un format diGrand Tour che nelle precedenti edizioni ha già conquistato tarantini e turisti. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia e il patrocinio di Comune die Confcommercio. La serata è dedicata all’amico e socio della cooperativa Polisviluppo, Francesco Franchini, prematuramente scomparso. «Un viaggio nel cuore antico della città, alla scoperta di luoghi spesso chiusi o inaccessibili.