A Como un rifugio per padri separati | supporto per l' emergenza abitativa

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un'importante novità per idel territorio: la città diavrà presto un "" dedicato a loro, con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto nell’affrontare il problema dell'abitazione. L'amministrazione comunale ha approvato un avviso pubblico per individuare partner per