A Bussolengo e a Dossobuono conclusi due Long Rodeo con un centinaio di players

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di lunedì 23 settembre 2024) Aconcluso ildi 4^ categoria amschile e femminile con 44 partecipanti coordinati da Nicola Oliboni e Mauro Ceriello. Nel maschile arriva fino al traguardo Zeno Bellini under 16 del Gam che in due set lascia alle sue spalle il bergamasco Alberto Locatelli. Terzi posti per