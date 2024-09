A 17 anni si schianta con la moto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Momenti di grande preoccupazione per un ragazzo di Ascoli che nel tardo pomeriggio di ieri è caduto con laed è stato trasportato in eliambulanza al trauma center di Ascona. L’incidente, del tutto autonomo, è accaduto nella zona tra Porta Cartara e Palombare. Il giovane, C. A. di 17, ha perso il controllo dellaed è caduto compiendo un bel volo. Scattata la richiesta di soccorso da parte di alcuni automobilisti di passaggio, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto intervenire un equipaggio della potes. Considerata la dinamica del sinistro ha inviato anche l’eliambulanza che prima ha sorvolato la zona dov’è avvenuta la caduta e poi è atterrato nella piazzola dov’è avvenuto il rendez vous con l’ambulanza a bordo della quale il diciassettenne è stato stabilizzato prima di essere affidato ai sanitari di servizio sul velivolo.