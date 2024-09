21 Settembre 2024 – Solo 13 donne tra gli amministratori delegati delle 1 600 principali aziende Giapponesi

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tra le circa 1.600quotate in borsa si contano appena 13amministratrici delegate. Il nuovo governo francese, finalmente nominato due mesi e mezzo dopo le elezioni, presenta una serie di volti nuovi, tutti accomunati dalla stessa caratteristica: è improbabile che si candidino alle elezioni presidenziali del 2027. La Cina ha annunciato sanzioni contro noveoperanti nel comparto della difesa degli Stati Uniti per la vendita di armi a Taiwan. La multinazionale tecnologica cinese Lenovo inizierà a produrre server per l’intelligenza artificiale (Ia) nella sua fabbrica dell’India meridionale. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è arrivato a New York, dove partecipera’ ai lavori dell’Assemblea generaleNazioni Unite.