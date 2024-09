X FACTOR 2024 LA RECENSIONE DEL TALENT SKY | LA MUSICA PER ORA È DAVVERO CAMBIATA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 22 settembre 2024) Xdiventa maggiorenne e per l’edizione numero 18 Sky dimostra di voler puntare ancora sul format rinnovando giuria e conduttrice. Francesca Michielin cede il passo a Giorgia alla conduzione e in giuria arrivano Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia al loro debutto assoluto in giuria,insieme al ritrovato Manuel Agnelli ,che torna per la sua sesta avventura dietro il tavolo tanto temuto dai concorrenti. Altra grande novità di questa edizione, per la prima volta in assoluto, è la location scelta per la finalissima che si terrà in esterna nella magica cornice di piazza del Plebiscito a Napoli.