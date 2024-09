West Wing Aaron Sorkin | Lo scandalo Clinton-Lewinsky ha ritardato la prima stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) Il creatore di Thericorda l'impatto che lo-Lewinsk ebbe sullo sviluppo della serie televisiva. La scorsa settimana- Tutti gli uomini del Presidente ha festeggiato il suo 25° anniversario, ma avrebbe potuto essere il 26° se non fosse stato per un certosessuale riguardante Bill. Il 20 settembre, il creatore, il produttore esecutivo e regista Thomas Schlamme e alcuni membri del cast di, tra cui il presidente immaginario dello show, Martin Sheen, hanno celebrato il 25° anniversario della loro amata serie televisiva politica con un evento speciale alla Casa Bianca, ospitato dalla First Lady Jill Biden. L'evento faceva parte del giro di incontri che i protagonisti