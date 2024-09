Voucher sport Pronti altri contributi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Comune mette in campo6mila euro per ripetere l’esperienza dei ‘’ a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico per consentire la prosecuzione dell’attività motoria eiva da parte dei loro figli. Verranno assegnati a minori di età residenti nel Comune ed appartenenti a nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 20mila euro nella misura di 200 euro per ogni minore iscritto e frequentante corsi o attivitàive a pagamento, di durata continuativa, tenuti da associazioni o societàive dilettantistiche, da federazioni, da enti di promozioneiva o da associazioni riconosciute dal Coni o dal Cip, nonché a minori ucraini con lo status di rifugiato, domiciliati nel Comune, purché in possesso dei requisiti