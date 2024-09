Voleva prendere una boccata d' aria e scappa dai domiciliari | arrestato

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di domenica 22 settembre 2024) I carabinieri della stazione di piazza Dante hannoun 69enne di Catania per evasione dagli arresti. Durante un controllo di routine presso la sua abitazione, situata nel quartiere di San Cristoforo in via Villascabrosa, i militari hanno scoperto la sua assenza, confermata