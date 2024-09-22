Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 19:30 (Di domenica 22 settembre 2024) Viabilità DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI AL KM 584 STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A1 ROMA-NAPOLI: AL MOMENTO CI SONO CODE PER 10 KM TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE PER UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE PER 3 KM TRA ORVIETO E ATTIGLIANO ANCHE QUI IN DIREZIONE ROMA; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO E’ INTENSO PER I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; CODE DI RIENTRO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO, RISPRTTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E PROSEGUENDO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; CODE ANCHE SULL’APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO, SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, E SULLA CASSIA, TRA LE RUGHE E FORMELLO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 18. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI AL KM 584 STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A1 ROMA-NAPOLI: AL MOMENTO CI SONO CODE PER 10 KM TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE PER UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE PER 3 KM TRA ORVIETO E ATTIGLIANO ANCHE QUI IN DIREZIONE ROMA; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO E’ INTENSO PER I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; CODE DI RIENTRO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO, RISPRTTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E PROSEGUENDO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; CODE ANCHE SULL’APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO, SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, E SULLA CASSIA, TRA LE RUGHE E FORMELLO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 17:30 - E ALLO STADIO OLIMPICO ALLE 18 LA ROMA SCENDERA’ IN CAMPO CONTRO L’UDINESE PER LA 5^GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A: ATTIVE LE CONSUETE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA; SEMPRE SULLA A1 ATTENZIONE ANCHE NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE ABBIAMO CODE PER 3 KM TRA ORVIETO E ATTIGLIANO ANCHE QUI IN DIREZIONE ROMA; E IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO PER I PRIMI RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; CODE DI RIENTRO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E PROSEGUENDO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST. romadailynews
- ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI DALLE 06 ALLE 18 DI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE. LE DISPOSIZIONI DEL COC - ... · pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt · sito https://allertaliguria.regione.liguria.it · sito http://www. smartune.genova
- Visita del Presidente Mattarella, le modifiche alla viabilità. Entro le 17.30 l'ingresso tassativo a Teatro per i partecipanti - ... saranno la Sindaca Katia Tarasconi, la Presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo e la ... Le modifiche alla viabilità Già dalle ore 15.00 di lunedì 23 settembre, l'area di piazza Sant'... piacenza24.eu
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