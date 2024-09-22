Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 18:30 (Di domenica 22 settembre 2024) Viabilità DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 17:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA; SEMPRE SULLA A1 ATTENZIONE ANCHE NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE ABBIAMO CODE PER 3 KM TRA ORVIETO E ATTIGLIANO ANCHE QUI IN DIREZIONE ROMA; E IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO PER I PRIMI RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; CODE DI RIENTRO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E PROSEGUENDO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 16. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA: I TRENI REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 15 MINUTI; E VENIAMO ALLE NOTIZIE DELLA VIABILITA’ PARTENDO DALLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’; PROSEGUENDO SULLA ROMA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 15. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA: E’ INC ORSO L’INTERVENTO TECNICO, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA DOMANI E FINO AL 26 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 5 SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DI TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO, SIA PER IL TRAFFICO DIRETTO SU QUEST’ULTIMO CHE PER QUELLO DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI DALLE 06 ALLE 18 DI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE. LE DISPOSIZIONI DEL COC - ... · pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt · sito https://allertaliguria.regione.liguria.it · sito http://www. smartune.genova
- Visita del Presidente Mattarella, le modifiche alla viabilità. Entro le 17.30 l'ingresso tassativo a Teatro per i partecipanti - ... saranno la Sindaca Katia Tarasconi, la Presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo e la ... Le modifiche alla viabilità Già dalle ore 15.00 di lunedì 23 settembre, l'area di piazza Sant'... piacenza24.eu
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