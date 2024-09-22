Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 17:30 (Di domenica 22 settembre 2024) Viabilità DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 16:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA: I TRENI REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 15 MINUTI; E VENIAMO ALLE NOTIZIE DELLA VIABILITA’ PARTENDO DALLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’; PROSEGUENDO SULLA ROMA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBRE 2024 ORE 15. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA: E’ INC ORSO L’INTERVENTO TECNICO, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI REGIONALI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA DOMANI E FINO AL 26 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 5 SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO DI TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO, SIA PER IL TRAFFICO DIRETTO SU QUEST’ULTIMO CHE PER QUELLO DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 13:30 - SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER UN CANTIERE ATTIVO TRA TOR VERGATA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DU SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA APPIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E CASTEL GANDOLFO DIREZIONE ALBANO SULLA STRADA REGIONALE VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DEL SASSONE E VIA SPINAEBLLA DIREZIONE MARINO SULL STATALE AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI DALLE 06 ALLE 18 DI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE. LE DISPOSIZIONI DEL COC - ... · pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt · sito https://allertaliguria.regione.liguria.it · sito http://www. smartune.genova
- Visita del Presidente Mattarella, le modifiche alla viabilità. Entro le 17.30 l'ingresso tassativo a Teatro per i partecipanti - ... saranno la Sindaca Katia Tarasconi, la Presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo e la ... Le modifiche alla viabilità Già dalle ore 15.00 di lunedì 23 settembre, l'area di piazza Sant'... piacenza24.eu
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma