Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 08:30 (Di domenica 22 settembre 2024) BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBIITA TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A 1 DIRAMAZIONE Roma NORD, PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE A1 MILANO NAPOLI ATTIVE DEVIAZIONI PRESTARE ATTENZIONE A1 DIRAMAZIONE Roma SUD LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER UN CANTIERE ATTIVO TRA TOR VERGATA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DU SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALTWZZA VIA 4 NOVEMBRE DIREZIONE MENTANA SULLA STRADA STATALE SALARIA LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE RIETI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 07:30 - BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBIITA TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE A1 MILANO – NAPOLI MENTRE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER UN CANTIERE ATTIVO TRA TOR VERGATA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DU SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2024 ORE 19. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA CASILINA, DOVE PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI RIMANENDO SULLA CASILINA, TROVIAMO ALTRE CODE MA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA E ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO VAL MONTONE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI LAURENTINA E TUSCOLANA SEMRPE SUL RACCORDO MA IN INTERNA TROVIMAO ALTRE CODE TRA LA CASSIA E LA SALARIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA BIS TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E OSTERIA DELL’OSA NEI SUE SENSI DI MARCIA ANCORA CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E ARICCIA NELE DUE DIREZIONI ADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SONO QUINDI CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI FURIO CAMILLO, INOLTRE SEMPRE A CAUSA DEI LAVORI FINO AL 5 DIEMBRE DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ È IN VIGORE LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA ALLE 21 INFINE, CONTINUANO ANCHE SULLA METRO MARE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, È ISITUITA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E DI SAN PAOLO ALLE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2024 ore 18:30 - 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA CASILINA, DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI RIMANENDO SULLA CASILINA, TROVIAMO ALTRE CODE MA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA E ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO VAL MONTONE CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE ESTERNA TRAPONTINA E ARDEATINA E TRA APPIA E TUSCOLANA SEMRPE SUL RACCORDO MA IN INTERNA TROVIMAO ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA LA CASSIA E LA SALARIA SULLA PRENESTINA INVECE CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E OSTERIA DELL’OSA NELLE DUE DIREZIONI INFINE, CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
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