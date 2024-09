Via Settevalli investita e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Una donna di 88 anni è morta, nel tardo pomeriggio di oggi,va la strada, a Perugia. L’incidente si è verificato in corrispondenza di un passaggio pedonale lungo via, in prossimità del Conad. L'anziana, residente a Madonna Alta, presumibilmente stava ritornando verso