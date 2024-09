Via Emilia Classic 4mila appassionati a Piacenza Expo

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di domenica 22 settembre 2024) Il bel tempo e le temperature miti della prima domenica autunnale, perfette per una gita fuori porta, non hanno inciso sullo svolgimento di Via, mostra-mercato organizzata dadedicata alle due e alle quattro ruote d’epoca e al motorismo storico e sportivo. Anche nella