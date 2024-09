Verissimo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi domenica 22 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 22 settembre 2024)del 22su Canale 522, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin22su Canale 5.: gliSilvia Toffanin accoglierà , per un’intensa intervista, il grande campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, che dopo la delusione provata alle ultime Olimpiadi, è tornato a vincere e sorridere. Spazio poi a Michelle Hunziker che, in coppia con Nino Frassica, aprirà la 37esima edizione di “Striscia la Notizia”.