Va in cerca di funghi e scivola | elisoccorso il volo da Como Villa Guardia

(Di domenica 22 settembre 2024) Doppio intervento del Soccorso alpino in Valsassina nel pomeriggio di sabato 21 settembre per i tecnici della Stazione Valsassina - Valvarrone, XIX delegazione Lariana.Soccorsa 61enne sopra i Piani delle BetulleLa prima chiamata è arrivata alla centrale per soccorrere una donna di 61 anni