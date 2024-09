Usa 2024 Harris sale nei sondaggi Trump | Se perdo non mi ricandido nel 2028

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 22 settembre 2024) Se a novembre sarà sconfitto non si ricandiderà nel. Parola di Donald. In un’intervista a Full Measure il 78enne ex presidente ha detto di escludere una quarta candidatura, quando avrebbe ormai 82 anni. «No, basta! Non ci penserei proprio», ha affermato. E dopo aver rifiutato di partecipare a un secondo dibattito con la democratica Kamala, è volato nello stato in bilico della Pennsylvania. Mentre la vice presidente è arrivata a New York per un evento elettorale ma anche per l’Assemblea Generale dell’Onu. Quanto alla campagna vera e propria, la più recente rilevazione della Cnn che ha fatto la media delle ultime cinque rilevazioni condotte dopo il dibattito del 10 settembre su Abc news,è davanti adi 3 punti percentuali, il 50% contro il 47%. Per Nbc, invece, il distacco sarebbe del 49% contro il 44% dell’ex presidente.