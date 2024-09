Una settimana dedicata al volontariato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Da domani inizia unaa far conoscere le tante opportunità di, non solo nelle strutture Diocesane della Caritas e dell’Unidcesimaora, Centro di Solidarietà in Piazza della Vittoria, Casa San Benedetto in Strada delle Saline e il Magazzino Solidale RIKREA sulla Strada Arceviese, ma anche nelle Parrocchie sparse sul territorio diocesano. Lasi concluderà sabato alle 10 con l’inaugurazione ufficiale del Magazzino Solidale Rikrea, in Strada Arceviese km 3.300. L’invito è rivolto a tutti e sarà un momento davvero importante per il magazzino solidale, che è aperto ormai da qualche anno ma che ha dedicato questo tempo prezioso per dare forma a progetti molto importanti, per Undicesimaora, Caritas e la comunità.