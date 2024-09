Ultimi biglietti ancora in vendita Stadio raggiunta quota 20mila Trecento i tifosi biancazzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) L’obiettivo era quello di raggiungere20.000 spettatori e alla fine il traguardo sarà sicuramente tagliato. L’ultimo dato di ieri sera parlava di pochi tagliandida vendere per superare la soglia, molto probabile che questa mattina qualche ritardatario si aggiunga all’ultimo istante, poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Lazio. La- per chi è abituato a un Franchi pieno - non deve ingannare. Il sold out attuale dell’impianto è poco più in là. La Prefettura aveva indicato in 24.786 posti la capienza attuale del Franchi, ma quel numero per la Fiorentina è sempre stato considerato ‘lordo’ e lo è anche adesso. A quella cifra devono essere infatti sottratti i posti cosiddetti ‘cuscinetto’ per una questione di sicurezza e quelli a scarsa visibilità non messi indal club. In buona sostanza il reale sold out è poco oltre i 20.000 presenti.