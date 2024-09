Trieste 16enne trovato senza vita nel suo letto La ex squadra di calcio del giovane rinvia la partita | Un gesto doveroso siamo sconvolti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 22 settembre 2024) Undi 16 anni è statomorto oggi, 22 settembre, nella sua camera daa Repen (). Il decesso è avvenuto per cause naturali: i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare la sua morte. LadiNk Kras dove ilaveva militato ha deciso dire ladi campionato in programma: «Un. Oggi non era possibile scendere in campo», ha dichiarato il presidente Goran Kocman ai microfoni di A Tutto Campo. Lagli ha dedicato anche un post in sua memoria: «Te ne sei andato troppo presto, rimmarrai per sempre uno di noi, uno di quello che tutti ricorderemo come un ragazzo felice e pieno d’energia! La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità. Riposa in pace Erik! Un abbraccio a tutti i suoi famigliari».