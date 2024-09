Trento sequestrato un punto nascita abusivo attivo da anni | indagate due ostetriche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 22 settembre 2024) I Nas (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) hanno scoperto a Civezzano, Treviso, una struttura abusiva che faceva partorire senza alcuna autorizzazione. Il centro «La via di casa» aveva come obiettivo quello di seguire le pazienti prima, durante e dopo il parto. Peccato che, per quanto hanno ricostruito gli investigatori, l’associazione non aveva alcuna autorizzazione sanitaria per operare. Ma era attiva da almeno tree ora i militari proveranno a capire quanti parti siano avvenuti all’interno della struttura dove lavoravano le dueora. Le professioniste si facevano pagare al prezzo medio di mille euro, costo che sarebbe stato poi rimborsato dall’azienda sanitaria. In Trentino però le case di maternità non sono permesse e non c’è una normativa che regoli questi luoghi.